Mont-de-Marsan : un policier gravement blessé après un refus d’obtempérer

Un homme suspecté d'avoir renversé et traîné au sol un policier lors d'un contrôle de police à Mont-de-Marsan (Landes), a été arrêté et placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique ce vendredi.

Un simple contrôle de police qui tourne mal. Ce vendredi, à Mont-de-Marsan, dans les Landes, un policier a été grièvement blessé à la suite d'un refus d'obtempérer. Une altercation violente, au cours de laquelle l'individu a renversé puis traîné au sol l'agent des forces de l'ordre, qui a perdu connaissance à cause du choc. L'agresseur avait été contrôlé, car il stationnait sur une place réservée aux personnes en situation de handicap, et avait été testé positif à un test d'alcoolémie.

Ce dernier a été interpellé ce vendredi, dans une zone boisée à Mazerolles, à quelques kilomètres du lieu de l'agression, selon les gendarmes. Il a par la suite été placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer si la percussion «était vraiment volontaire», a déclaré la procureure de Mont-de-Marsan, Alexa Dubourg, à l'AFP. Elle a précisé que ni les policiers présents, ni l'homme arrêté n'avait été entendus pour le moment.

Un individu connu «défavorablement» des services de police

Âgé de 49 ans, le suspect interpellé est «défavorablement connu des services de police et de la justice, et a déjà été multi-condamné pour des infractions routières», selon la procureure. Il lui est également reproché une conduite en état d'ivresse, et cela, après que son permis lui a été retiré par la justice, ainsi qu'un autre refus d'obtempérer.

Le préfet des Landes, Gilles Clavreul, a publié un communiqué sur sa page Facebook : «J'adresse tout mon soutien et mes vœux de rétablissement au policier grièvement blessé (...) et témoigne de ma solidarité avec tous les policiers et gendarmes, qui exposent leurs vies pour protéger nos concitoyens», a-t-il notamment écrit.

Bien que porteur de sérieuses blessures, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. Le policier est capable de «parler normalement» et sera donc en capacité d'être entendu par la justice dans le cadre de l'enquête.