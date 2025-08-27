«Il n’y a pas que sur Paris, la violence est partout» : la mairie et plusieurs voitures vandalisées dans ce village de la Somme, les habitants groggys

Le bâtiment de la mairie et au moins six voitures ont été pris pour cible, dans la nuit de dimanche à lundi dans la petite commune de Senarpont, dans la Somme. Des actes de vandalisme qui inquiètent les habitants. Le maire a porté plainte.

Une poussée de violence affligeante. Dans la nuit de dimanche à lundi, six voitures ainsi que la mairie ont été dégradées, dans la commune de Senarpont, située dans la Somme.

Des actes de vandalisme, «gratuits», qui ne semblent plus étonner les riverains de ce villagede 600 habitants. «Il n’y a pas que sur Paris, la violence est partout, même dans un petit village comme chez nous», a déploré Véronique Cnudde, gérante d’un bar-tabac.

A noter que des cambriolages de commerces, y compris une pharmacie, ont également eu lieu ces dernières semaines dans la commune.

Le maire de Senarpont s’est dit prêt à étudier le coût d’installation de caméras de surveillance. Celui-ci a également déposé plainte auprès de la gendarmerie, comme plusieurs habitants de la commune.