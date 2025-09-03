Attaque au couteau à Marseille : «Je n’ai pas déposé plainte contre lui parce que j’avais peur pour ma vie», témoigne l’ex-femme de l’assaillant

Toute l’actu en direct 24h/24
Plusieurs personnes ont été gravement blessées ce mardi lors d’une attaque au couteau à Marseille. L’assaillant a été abattu par la police. Sophie, son ex-épouse, a témoigné sur CNEWS, décrivant un homme «mauvais» dont elle avait «peur».

Un témoignage glaçant. Ce mardi 2 septembre, cinq personnes ont été blessées dans une attaque au couteau à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Ex-épouse de l’assaillant, Sophie a témoigné au micro de CNEWS.

«Il est arrivé en France de manière illégale, déjà en Italie il avait eu des problèmes avec la justice et il est parti d’Italie pour rejoindre la France», a expliqué celle qui a souhaité conserver son anonymat.

«Je l’ai croisé en mars cette année. Je ne l’ai d’ailleurs sur le coup pas reconnu puisque je l’ai aperçu avec une barbe vraiment très longue et je me suis posée la question si c’était un signe distinctif de radicalisation», a-t-elle détaillé.

En effet, selon les informations obtenues par CNEWS, le PNAT (parquet national antiterroriste) a indiqué être «actuellement en observation de la procédure», pour déterminer si l’attaque a une origine terroriste.

«De mon côté, on m’a demandé de déposer plainte contre lui», a poursuivi Sophie, «ce que j’ai refusé de faire parce que j’avais tout simplement peur pour ma vie. Je me disais que de toute façon s’il découvrait que j’avais déposé cette plainte, il viendrait m’égorger devant ma maison. Il était mauvais».

La jeune femme n’aura plus à craindre son ex-mari puisque ce dernier a été abattu par les forces de l’ordre qui tentaient de l’interpeller et de mettre fin à son attaque. Ce dernier avait en effet tenté de s’en prendre aux policiers présents. 

