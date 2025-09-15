«25 agents de sécurité et plus de 1.000 barrières de sécurité étaient prévus» : un employé du «Tasty Crousty» de Châtelet réagit

Une opération commerciale qui prévoyait la distribution de 1.000 plats «Tasty Crousty» gratuits, à l'initiative du fast-food éponyme en vogue depuis quelques mois, a viré à l'émeute urbaine, samedi, dans le quartier de Châtelet-les-Halles (Paris 1er). Un employé a réagi sur CNEWS.

«Baise la police, baise la police», ont scandé des centaines de jeunes réunis à Châtelet-les-Halles (Paris 1er) ce samedi. En plein cœur de la capitale, des centaines de jeunes ont insulté la police avant de lancer des projectiles à l’encontre des forces de l’ordre, qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène.

Ces incidents ont eu lieu en marge de l’ouverture d’un établissement de restauration rapide. Pour l’occasion, l’enseigne avait annoncé sur ses réseaux sociaux la distribution de 1.000 menus offerts en collaboration avec un influenceur à plusieurs centaines de milliers d’abonnés.

Selon les chiffres communiqués par la police, près de 3.000 personnes étaient présentes pour cet évènement. Malgré son annulation, la sécurité privée du restaurant s’est rapidement retrouvée débordée.

«L’affluence a été vraiment supérieure à ce que l’on attendait»

«On avait prévu 25 agents de sécurité et plus de 1.000 barrières de sécurité (…) mais l’affluence a été vraiment supérieure à ce que l’on attendait», a expliqué David, un employé du fast-food organisateur de l’évènement, sur CNEWS.

Appelées en renfort sur place, les forces de l’ordre ont procédé à plusieurs interpellations.

«Il y a eu des vols et des délits connexes à cet évènement puisque mes collègues ont procédé à l’interpellation de deux ou trois personnes qui étaient désignées comme étant les auteurs de vols accompagnés de violences. On le voit à chaque fois avec le même type de profils qui viennent se greffer sur ce genre d’évènements», a synthétisé Yvan Assioma, le secrétaire général du syndicat Alliance en Ile-de-France, à notre micro.

Aucun blessé n’a été à déplorer dans ces incidents. L’enseigne de fast-food a fait part de son envie d’honorer à un moment ultérieur son engagement de 1.000 repas gratuits. Pour cela, elle a prévu de mettre en place un service de sécurité beaucoup plus important.