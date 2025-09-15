«On se sent très vulnérables» : à Vaucresson, la peur gagne les habitants après le home-jacking d'un couple d'octogénaires

Dans la nuit de samedi à dimanche, un couple de retraités a été victime d’un cambriolage avec séquestration au sein de son domicile dans un quartier résidentiel de Vaucresson (Hauts-de-Seine).

Un vol peu commun qui a fait monter l’inquiétude chez le voisinage. Dans la nuit de samedi à dimanche, un home-jacking a troublé le calme habituel d’une avenue résidentielle située à Vaucresson (Hauts-de-Seine).

Les victimes, un couple de personnes âgées de 78 et 77 ans, ont été ligotées par deux cambrioleurs. Leur logement a ensuite été entièrement dépouillé, avec un butin de 300.000 de bijoux et maroquinerie à la clé.

L’inquiétude a donc gagné les habitants de ce quartier, qui se sentent impuissants face à la situation.

«Il y a des groupes de voisinage qui prennent certaines mesures, sachant qu’on se sent très vulnérables», a témoigné une habitante de la commune au micro de CNEWS.

«Cela me choque. On peut avoir beaucoup de problèmes mais pas à ce niveau… Un couple de personnes âgées, c’est choquant… et surtout ici», a regretté un résident.

Aucun coup n’aurait été porté aux victimes, ni même menace avec armes. Ce mode opératoire serait ainsi bien connu des services de police.

«Quand il y a des personnes qui sont à domicile, qui ont été identifiées comme étant des personnes d’un certain âge, il est beaucoup plus simple de se faire passer pour un facteur ou de faux policiers…», a analysé Laurent Lefebvre, délégué Alliance 92, sur CNEWS.

Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ce cambriolage avec séquestration. Les individus risquent une peine allant de 5 ans de prison jusqu’à la réclusion criminelle, ainsi qu’une amende pouvant aller jusqu’à 150.000 euros.