«Elle est très traumatisée» : une nonagénaire agressée et volée par deux jeunes hommes à Bourg-en-Bresse

La victime reste profondément choquée. Andrée, une femme de 96 ans, a été agressée ce vendredi 19 septembre à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, alors qu'elle se promenait avec une amie dans le centre-ville.

Comme à son habitude, la nonagénaire a quitté sa résidence pour effectuer une promenade, lorsque deux jeunes hommes se sont approchés d'elle, l'ont bousculé et lui ont arraché sa montre. Si Andrée n'a été que légèrement blessée physiquement, elle est marquée psychologiquement, comme l'a expliqué sa fille Marie-Claude Janin à CNEWS.

«Elle est très traumatisée moralement. Elle dit un mot et elle pleure. Maintenant, elle a peur de sortir», a-t-elle déclaré, en ajoutant : «Et pourtant, c’est indispensable parce qu’à 96 ans, c’est ça qui la fait vivre».

Les agresseurs recherchés

En effet, avec ses promenades quotidiennes, la dame de 96 ans parvient à se maintenir en forme physiquement, ce qui lui permet de vivre dans cette résidence. «Si elle ne se remet pas de ça, il va falloir qu’elle aille en EHPAD et plus en résidence séniore et elle ne veut pas y aller. L’EHPAD, c’est quand même l’antichambre de la mort pour les gens», a estimé Marie-Claude Janin.

Une agression en pleine journée et un climat d’insécurité qui l’inquiète de plus en plus. «Aller s’en prendre à une dame de 96 ans avec son déambulateur, dans quel monde vit-on ?», s’est-elle interrogée.

Une enquête a été ouverte. Les deux hommes sont toujours en fuite, mais ont été identifiés grâce aux caméras de vidéosurveillance de la résidence.