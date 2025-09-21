«Ils ont organisé un guet-apens et l'ont passé à tabac» : un lycéen frappé par plusieurs camarades dans les Côtes-d'Armor

Un lycéen a été agressé mercredi dernier, à Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, par au moins huit autres jeunes. La scène a été diffusée sur les réseaux sociaux, provoquant l’ouverture d’une enquête et l'indignation de la ministre démissionnaire de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne.

Nouvelle agression d’un lycéen en France. Mercredi dernier, un adolescent a été passé à tabac près du lycée Fulgence-Bienvenüe de Loudéac, dans les Côtes-d’Armor. Le jeune homme a subi plusieurs coups de pied de la part d’au moins huit camarades.

Sur cette scène filmée, diffusée sur les réseaux sociaux puis devenue virale ce vendredi, les rires de l’auteur de la vidéo se font entendre alors que la victime est au sol et encore rouée de coups.

Selon un témoin, une histoire de cœur serait le mobile de l’agression. «Tout ça part d’une fille du lycée. Et après, ils ont organisé un guet-apens. Ils l’ont passé à tabac», a-t-il expliqué à CNEWS. «C'est une personne très calme, qui n'avait pas d'antécédent au lycée», a poursuivi cette source.

Les autorités à pied d’œuvre

«A chaque fois que je le voyais, c'était dans notre foyer. On jouait au babyfoot ensemble. On rigolait. C'était une personne très agréable au quotidien», a ensuite décrit le témoin.

Cet événement a immédiatement provoqué la réaction du gouvernement. Dans un message publié sur X, la ministre démissionnaire de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne a condamné celui-ci «avec la plus grande fermeté».

Je condamne avec la plus grande fermeté la violente agression qui a eu lieu au lycée Fulgence-Bienvenüe de Loudéac.



J’apporte tout mon soutien à la victime de cette agression intolérable.



La sécurité de nos élèves est une priorité absolue et des sanctions disciplinaires… — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) September 19, 2025

Après avoir apporté son soutien à la victime, elle a promis que «des sanctions disciplinaires exemplaires seront prononcées», annonçant la saisie d’un procureur. En parallèle, la proviseure de l’établissement a envoyé un mail aux élèves et aux parents dans lequel elle promet des sanctions sévères.

Le parquet de Saint-Brieuc a ouvert une enquête. L'identification des agresseurs est toujours en cours, avant leur placement en garde à vue.