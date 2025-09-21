Jets de pierres, voiture dégradée, route bloquée… Des policiers pris à partie par une centaine de jeunes lors d’un rodéo urbain à Reims

Après un rodéo urbain organisé par une centaine de jeunes à Reims (Marne) vendredi soir, plusieurs policiers ont été ciblés par des jets de pierres. Forcées de se replier, les forces de l’ordre, dont l’une des voitures a été dégradée, n’ont pas procédé à la moindre interpellation.

Un rassemblement qui tourne à l’affrontement. Ce vendredi 19 septembre au soir, une centaine de jeunes se sont réunis à 22h30 dans la zone commerciale du quartier Cormontreuil à Reims (Marne) pour faire des démonstrations de vitesse, du tuning et des courses illégales.

Au-delà du bruit et du blocage de la route, ce rodéo urbain est illégal car une course de vitesse est une mise en danger pour les conducteurs, les spectateurs mais aussi les riverains.

Rapidement dépêchés sur les lieux, les policiers locaux ont été pris à partie par une centaine de jeunes. Face à la difficulté d’intervenir dans cet environnement, les forces de l’ordre ont géré la sécurisation des lieux. Cela signifie qu’ils ont contrôlé les entrées et les sorties, ainsi que les débordements ou encore la tenue de ces courses de vitesse.

Malgré cette présence policière, le rassemblement s’est rapidement transformé en piste pour une course illégale entre grosses cylindrées. Les policiers ont été la cible de jets de pierres, comme le confirme un cliché pris par une source proche du dossier.

© CNEWS

Une voiture de police a été dégradée et les forces de l’ordre ont dû se replier, sans pouvoir interpeller la moindre personne à l’origine de ce rassemblement ou des violences en marge de l’évènement.