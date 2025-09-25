Cannes : un élève de CE2 menace ses camarades avec une lame de ciseaux

À Cannes, un élève de CE2 a menacé ses camarades avec une lame de ciseaux. Le garçon de 8 ans a été exclu temporairement de l'établissement.

Du haut de ses 8 ans, un élève a semé le trouble dans l'école René Goscinny de Cannes (Alpes-Maritimes). Exhibant une lame de ciseaux, il a aussi proféré des insultes et des menaces à l'égard des adultes et de ses camarades.

Dans un communiqué publié mercredi 24 septembre, l'académie de Nice écrit : «L'enfant s'est montré virulent envers les adultes et ses camarades. L'équipe pédagogique et la direction sont aussitôt intervenues pour mettre fin aux menaces. Les élèves ont regagné leur classe dans le calme».

Cet enfant, placé en foyer, aurait mimé un égorgement et continué à proférer des insultes au moment de quitter l'établissement avec son responsable légal. Une cellule psychologique a été ouverte et l'école, en accord avec la mairie, a décidé d'exclure cet élève temporairement.