«Cela fait un peu flipper» : des collégiens de Cagnes-sur-Mer choqués après la tentative d'intrusion d'une dizaine de gens du voyage

Un collège de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a dû déclencher ce mardi 7 octobre l'alerte intrusion après qu'une dizaine de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage a essayé de pénétrer dans l'établissement.

Des élèves sous le choc. Durant la récréation de 10h30 ce mardi 7 octobre, une altercation a éclaté entre quatre élèves du collège les Bréguières à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Le personnel éducatif les a rapidement séparés mais la situation a tout de même dégénéré.

«Celui qui a été blessé, après la bagarre, il a appelé son frère et son frère a appelé ses parents. Ils sont arrivés, c’étaient des gitans, ils ont passé le portail et les barrières», a expliqué un témoin de la scène sous couvert d’anonymat à CNEWS.

«Je suis un peu choqué parce que j’ai vu une mère qui a cassé le grillage, cela fait un peu flipper tout le monde. Du coup, on a couru vers les classes. On a eu un peu peur», a confié un autre.

En effet, une dizaine de personnes ont tenté de s’introduire dans l’établissement, l’alerte intrusion a alors été déclenchée et les élèves ont été confinés dans le gymnase.

Une plainte déposée

Les forces de l’ordre et les pompiers sont intervenus rapidement sur les lieux. Deux jeunes ont été légèrement blessés et trois personnes issues du groupe ont été interpellées et placées en garde à vue.

«En tant qu’enseignante, je trouve qu’on doit protéger l’école, on doit protéger les collèges. Les parents ne doivent pas intervenir dans ce genre de différends», a estimé au micro de CNEWS Chantal Germain, adjointe déléguée à l’éducation de Cagnes-sur-Mer.

Dans l’après-midi, une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner les élèves et le personnel. Une plainte a été déposée par le chef d’établissement.