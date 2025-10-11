«En traversant la rue, j’ai reçu deux projectiles» : le maire de Sarcelles agressé par une bande près d’un point de deal

Le maire PS de Sarcelles (Val-d’Oise), Patrick Haddad, a été victime de plusieurs jets de projectiles, mercredi soir, près d’un point de deal identifié alors qu’il se rendait à une réunion de quartier.

Une «attaque lâche» du fait de voyous isolés. C’est ainsi que le maire de Sarcelles (Val-d’Oise) a qualifié l’agression dont il a été victime, mercredi soir, alors qu’il se rendait à une réunion de quartier.

«Il était 20h40. On était rue des Chardonnerettes et je me suis aperçu que plusieurs projectiles arrivaient sur mon véhicule. Quand j’ai ensuite traversé la rue pour rejoindre l’école, j’ai reçu deux projectiles supplémentaires. Le premier était un amas de terre et de pierres que j’ai reçu dans le cou et le second, un œuf, en bas de la jambe. Quand ils ont vu la police municipale, ils ont reculé», a témoigné l’élu PS de la commune au micro de CNEWS.

Patrick Haddad a porté plainte pour «agression physique sur personne dépositaire de l’autorité». Ce dernier a relié cette attaque au trafic de drogue environnant.

«Le problème qu’il y a là-bas, c’est qu’il y a un point de deal régional qui génère toute une série de méfaits. Il y a donc le deal lui-même, mais aussi quelques voyous, qui, grâce aux moyens qu’ils ont avec le deal, veulent mettre le quartier sous coupe réglée», a analysé le premier édile.

Cette situation se complique à l’approche des élections municipales. «Ce qui m’inquiète, c’est qu’à l’approche des élections municipales, il y a des tentatives de prise de pouvoir dans leur trafic pour empêcher que le projet républicain, que l’on incarne pour toute la population, ne puisse se dérouler», a conclu Patrick Haddad.

Le lendemain de son agression, le maire a tenu à rassurer les Sarcellois dans un communiqué, tout en pressant l’État d’intensifier sa lutte contre le narcotrafic.