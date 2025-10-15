«Cela fait 20 ans que la porte du parking de l'immeuble est ouverte» : après le meurtre d'un homme, cette Parisienne exprime sa colère

À Paris, dans le 19e arrondissement, un jeune homme de 25 ans a été poignardé dans le parking de son immeuble vendredi dernier. Les riverains dénoncent la mauvaise gestion des lieux.

Tentant de faire fuir un intrus, un jeune homme de 25 ans est mort vendredi 10 octobre, après avoir été poignardé dans le parking de son immeuble du 19e arrondissement de Paris. Auprès de CNEWS, une riveraine déplore le manque de sécurité.

Celle-ci, qui dit vivre dans l'immeuble depuis «20 ans», affirme que la porte de ce parking reste «toujours» ouverte. Elle dénonce des squats réguliers mais aussi des allées et venues suspectes.

«Tout le monde vient dans le parking pour dormir, pour manger, pour plein de choses. Ca arrange qui que la porte reste ouverte ? Nous, les habitants de l’immeuble, on veut savoir. On a eu plein de gardiens, personne n’est resté plus d’un mois», explique-t-elle.

Une enquête ouverte

Vendredi dernier, d'après une source policière au Parisien, une altercation a éclaté entre un groupe de riverains et un homme étranger à l'immeuble. C'est au cours de cette dispute que la victime a été poignardée à l'abdomen.

Transporté à l'hôpital de la Salpêtrière avec un pronostic engagé, le jeune homme a succombé à ses blessures. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame et retrouver le suspect.