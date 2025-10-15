Marseille : une jeune femme percutée par une voiture alors qu’elle consultait son téléphone

Ce lundi 13 octobre à Marseille, une jeune femme de 25 ans a été grièvement blessée après avoir été percutée par une voiture alors qu’elle traversait la chaussée, les yeux rivés sur son téléphone.

On les appelle les «smombies», contraction de smartphone et zombies. Ces piétons, les yeux rivés à leur écran, évoluent dans la rue sans toujours prêter attention à ce qui les entoure. Lundi, une jeune femme de 25 ans en a fait les frais à Marseille puisqu'elle a été percutée par une voiture.

D'après les informations de La Provence, elle aurait traversé sur un passage piéton mais sans regarder le feu tricolore, passé au vert pour les automobilistes. Une voiture l'a percutée, la blessant grièvement, et la jeune femme a été conduite à l'hôpital avec un pronostic vital engagé.

Auprès de CNEWS, des passants ont reconnu être parfois absorbés par leur smartphone dans la rue. Une jeune femme explique ainsi qu'elle regarde une série sur son téléphone tout en marchant. «Je n'ai qu'un écouteur parce que ça me permet d'écouter tout ce qui se passe autour, assure-t-elle. Je remonte toujours la tête de temps en temps pour voir les gens».

Chacun semble développer sa propre «méthode» : l'une «essaie de voir un petit peu plus loin ce qui se profile», tandis que l'autre ne se permet cette distraction que dans les lieux connus, «là où [elle] sait comment sont agencées les rues».