Procès de Cédric Jubillar : «Une condamnation par la justice française sans aveux, sans corps et sans témoin direct, c'est très très rare», relève Georges Fenech

Invité sur le plateau de 180 minutes Info ce vendredi 17 octobre, Georges Fenech, ancien magistrat, s’est exprimé sur le verdict du procès de Cédric Jubillar, reconnu coupable du meurtre de sa femme Delphine : «Une condamnation par la justice française sans aveux, sans corps et sans témoin direct, c'est très très rare», a-t-il notamment déclaré.