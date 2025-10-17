Ultraviolence à Nice : «Nous avons été renforcés par trois policiers sortis d'école, on nous prend pour des cons», fustige ce syndicaliste

Trois jeunes policiers de la brigade spécialisée de terrain intervenant dans les quartiers sensibles ont été blessés mercredi soir par des jets de projectiles dans le quartier des Moulins à Nice (Alpes-Maritimes). Face au manque d’effectif et de moyens, certains syndicats de police ont tiré la sonnette d’alarme.

Un coup de gueule motivé par un énième fait divers dans cette cité. Trois agents de la brigade spécialisée de terrain qui intervenaient sur un point de deal ont été visés par des trafiquants qui leur ont jeté des projectiles ce mercredi soir dans le quartier des Moulins à Nice (Alpes-Maritimes).

Blessés au visage, aux bras et aux jambes, ces derniers ont tenté de riposter avant que la CRS 81 ne vienne les extraire pour les mettre en sécurité.

«Il a fallu utiliser des moyens de défense intermédiaire avec notamment du gaz lacrymogène ou des tirs de lanceurs de défense… Les collègues ont dû utiliser le maximum de moyens qu’ils avaient en leur possession pour sortir du quartier et pour pouvoir sortir nos collègues blessés», a synthétisé Jean-Luc Bragato du syndicat Alliance 06 au micro de CNEWS.

Dans ces rues où la loi du silence règne, aucun habitant n’a souhaité nous parler. Et pour cause, le trafic de drogue y est permanent et le commissariat voisin, situé à quelques mètres de la cité, n’y change rien.

«La seule réponse de l’administration face à cette situation aujourd’hui, c’est d'avoir mis trois policiers sortis d’école pour venir renforcer la circonscription de police de Nice… Ce n’est pas admissible, je crois réellement qu’on nous prend pour des cons», a regretté Laurent Martin de Fremont, du syndicat Police Unité, à notre antenne.

Cette agression intervient seulement quelques jours après une fusillade meurtrière sur fond de trafic de drogue le 3 octobre dernier. Un commando à bord d’une voiture volée avait fait 2 morts, un jeune de 20 ans et un père de famille de 59 ans, tous deux inconnus des services de police.