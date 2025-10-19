Toute l’actu en direct 24h/24
Vol au musée du Louvre : «Le mode opératoire paraît opportuniste, avec l'utilisation de biens disposés sur la voie publique», analyse ce syndicaliste policier

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Le mode opératoire paraît opportuniste, avec l'utilisation de biens disposés sur la voie publique», a analysé Fabien Bogais ce dimanche sur CNEWS. Le délégué du syndicat Alliance Police nationale 75 a évoqué le braquage survenu dans la matinée au musée du Louvre, provoquant la fermeture de l'établissement toute la journée.

