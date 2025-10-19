Vol au musée du Louvre : «Le mode opératoire paraît opportuniste, avec l'utilisation de biens disposés sur la voie publique», analyse ce syndicaliste policier

«Le mode opératoire paraît opportuniste, avec l'utilisation de biens disposés sur la voie publique», a analysé Fabien Bogais ce dimanche sur CNEWS. Le délégué du syndicat Alliance Police nationale 75 a évoqué le braquage survenu dans la matinée au musée du Louvre, provoquant la fermeture de l'établissement toute la journée.