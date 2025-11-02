Toute l’actu en direct 24h/24
Refus d'obtempérer : «Pour des raisons de permis supprimé, certaines personnes continuent de conduire et évitent la police de nuit ou de jour», analyse ce politologue

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Pour des raisons de permis supprimé, certaines personnes continuent de conduire et évitent la police de nuit ou de jour», a analysé Jean-Christophe Gallien ce dimanche sur CNEWS. Le politologue est revenu sur la mort d'un étudiant lillois, percuté par une voiture qui refusait de se soustraire à un contrôle policier. 

Refus d'obtempérerpermis de conduirePolice

