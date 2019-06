La tendance du sans gluten s’empare du salon de la Pâtisserie de Paris

Avis aux amateurs ! La deuxième édition du salon de la pâtisserie, c'est jusqu'à demain, lundi 17 juin, à la porte de Versailles à Paris. Et, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les sensibilités... Quelles sont les nouvelles tendances ?

Par exemple, voici des choux à la crème des plus classiques, et pourtant, ils constituent l'une des nouvelles tendances de ce salon. Leurs particularités : ils sont sans gluten.

De quoi faire profiter des joies de la pâtisserie aux estomacs les plus fragiles... Seul bémol : leur prix, un peu plus élevé...

Autre tendance de ce salon qui rassemble près de 35.000 visiteurs: le retour aux produits naturels. Du plaisir pour des consommateurs avertis et de plus en plus exigeants.