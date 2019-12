Dans les parcs à huîtres de Cancale, c'est l'effervescence à l'approche des fêtes

A l'approche des fêtes, c'est l'effervescence sur la baie de Cancale (Ille-et-Vilaine), où les tracteurs arpentent les alignements de parcs à huîtres.

L'huître est un incontournable sur les tables de réveillon. Mais cette année, François-Joseph Pichot, ostréiculteur, est déçu, car sa production est moins importante qu'espérée.

La cause ? Des mauvaises conditions météorologiques. Mais pas de panique, il y en aura pour tout le monde.

Avec une moyenne de 2 kilos par an et par habitant, la France est le premier pays producteur en Europe et aussi le premier pays consommateur de huîtres fraîches au monde.