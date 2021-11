Record : baptisée «Doug», la plus grosse patate du monde de 7,9 kg découverte en Nouvelle-Zélande

Colin et Donna Craig-Brown désherbaient leur jardin près de Hamilton, en Nouvelle-Zélande, lorsqu’ils ont découvert une énorme patate… probablement la plus grosse jamais répertoriée.

Après sa découverte le 30 août dernier, la pomme de terre du couple est vite devenue une sorte de célébrité locale si bien qu'elle a été baptisée «Doug». Afin de la montrer au plus grand nombre, Colin lui a même construit une petite plate-forme à roulettes. Il faut dire que la bête n'est pas légère : sur la balance, elle pesait 7,9 kilogrammes (17,4 livres), mais une pesée plus «officielle» dans un magasin agricole local affichait 7,8 kg.

Dans le Guinness World Records, la pomme de terre la plus lourde enregistrée est un monstre britannique de 2011 qui pesait un peu moins de 5 kg. Le couple a donc demandé à Guinness de reconnaître Doug comme la plus grosse patate du monde et attend une réponse.

Comme elle commençait à se dégrader, la giga pomme de terre a été placée dans un congélateur en attendant une expertise pour homologuer le record. Mais elle pourrait trouver une seconde vie avant de finir en purée : un distillateur s'est montré très intéressé pour en faire de la vodka.