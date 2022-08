Gaspillage alimentaire : quelles solutions pour le réduire ?

Des centaines de tonnes de nourritures sont gaspillées chaque année en France. Alors quelles sont les solutions possibles pour éviter, ou du moins limiter, ce gaspillage alimentaire ?

150 kilos par Français. C'est la quantité de nourriture consommable jetée chaque année. Et ce même si, lorsque l'on interroge les consommateurs, tous s'accordent à dire qu'ils ne gâchent pas de produits qui pourraient encore être consommés.

Pour trouver la cause de ce gaspillage, il faut parfois se pencher sur l'emballage des produits, et en particulier deux petites mentions bien connues des consommateurs, et pourtant parfois difficiles à comprendre pleinement : «à consommer jusqu'au...» et «à consommer de préférence avant...».

La première formule signifie qu'un risque sanitaire existe si le produit est consommé au-delà de la date indiquée. La deuxième, quant à elle, informe d'une possible altération du goût et/ou du visuel une fois la date passée.

Des remises pour les «dates courtes»

Certaines enseignes tentent de trouver des solutions pour réduire au maximum le gaspillage. C'est le cas notamment chez Auchan, où les employés disposent d'une application pour les aider à identifier les produits qui arrivent à leur date limite de consommation.

«Le dispositif qu'a mis en place Auchan permet de rendre visible l'intégralité des produits qui arrivent en "date courte", avec des remises, et donc faire en sorte qu'ils soient achetés, explique Christophe Menez, co-fondateur de Smartway, qui a mis au point cette application pour l'enseigne. Les produits sont bien mis en avant dans des zones anti-gaspi. On a déployé ça depuis début avril, et aujourd'hui on peut annoncer qu'il y a déjà huit millions de produits qui ont été sauvés des bennes.»

Des efforts qui payent, mais qui pèsent essentiellement sur le domaine de la distribution et de la restauration collective. Depuis le 1er janvier 2021, la loi Egalim exigent qu'ils réduisent leur impact en matière de gaspillage alimentaire de 50% d'ici à 2025.