On a testé le saut en tyrolienne depuis le 2e étage de la Tour Eiffel

Une tyrolienne depuis le deuxième étage de la tour Eiffel ? C’est le défi lancé par le groupe Perrier dans le cadre d’un jeu-concours, organisé en marge du tournoi de tennis de Roland-Garros. Une de nos journalistes a pu le tester lors de sa première installation, en juin 2017.

Organisé en marge du tournoi de tennis de Roland-Garros, l’événement est ­surnommé le «Smash Perrier». Et pour cause. Telle une balle de tennis fusant sur le court, on s’élance à 90 km/h d’une plate-forme éphémère ­située à plus de 115 mètres de haut, depuis l'angle sud du monument.

Au pied de la Dame de fer, l’installation – qui attire tous les regards – est impressionnante, tant par sa longueur (800 mètres de câble entre la tour Eiffel et l’Ecole ­militaire) que par son caractère inédit.

l'équipement intégral

Pour pouvoir s’élancer, il faut avoir au préalable emprunté, avec une pointe d’appréhension, un des ascenseurs du monument. Il faut ensuite abandonner tous ses effets personnels, écouter les consignes de ­sécurité et s’équiper intégralement. Baudrier, harnais, ligne de vie, lunettes, casque… rien n’est laissé au hasard.

Pour l’occasion, deux action-cams sont fixées sur les poignets, pour filmer nos réactions en temps réel. Et avec cent «vols» programmés par jour, il ne faut pas traîner. A peine le temps d’hésiter, car le vent souffle fort, qu’il faut déjà affronter... le vide.

Une vue magnifique

Des secondes de pur bonheur lancée à pleine vitesse, comme un oiseau dans la capitale. Et si l’allure se réduit rapidement, la vue, elle, reste ­sublime. Un panorama ­magnifique, sur toute la rive gauche de la capitale, défile.

Il vous suffira de tweeter une phrase pour faire le #SmashPerrier. Si elle est sélectionnée et affichée sur nos écrans, c'est gagné :) — Perrier (@Perrier) 5 juin 2017

Mais le «vol» dure moins d’une minute jusqu’à la plate-forme d’arrivée, au bout du Champ-de-Mars. Il est alors temps de se remettre de ses émotions. Si le jeu-concours est désormais clos, quelques traversées sont encore à remporter via le fil Twitter de Perrier.