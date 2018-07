Vitesse à 80km/h : déjà les premières infractions

La mesure est effective depuis 24h et les premiers contrôles au bord des routes ont débuté. Reportage ce lundi matin sur la RD 719 dans le Morbihan, à côté de Vannes.

Une belle portion de route départementale toute droite, où les nombreux usagers du quotidien, souvent sur un trajet domicile-travail, ont eu beaucoup de mal à respecter les 80km/h.

40 % du réseau routier français concernés

Pédagogie, a dit le premier ministre. Heureusement, pour ces automobilistes bretons, qui n'ont encore pris l'habitude de baisser leur vitesse de 10km/h.

400.000 kilomètres de routes sont désormais limitées à 80 km/h, et non plus à 90 km/h depuis dimanche. La vitesse maximale autorisée est abaissée sur toutes les routes à double sens, à une voie chacune, sans séparateur central (barrière, terre plein...), soit 40 % du réseau routier français.