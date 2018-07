Jeune homme tué à Nantes : l'avocat de la famille appelle à «respecter leur deuil»

L'avocat de la famille du jeune homme, tué lors d'un contrôle de police à Nantes, s'est exprimé face aux caméras. Il a rappelé l'importance de «respecter leur deuil».

Alors que de violentes émeutes ont éclaté dans plusieurs quartiers de Nantes, après la mort d'un jeune homme de 22 ans, tué par balle lors d'une interpellation des forces de l'ordre qui a mal tourné, l'avocat de la famille de la victime a appelé au respect, face à cette «famille dans la douleur».

Il a également déclaré que les parents du jeune homme appellaient au calme et à l'apaisement. L'avocat a cependant été interrompu durant sa déclaration, plusieurs jeunes du quartier semblant être hostiles aux caméras.

Le jeune homme était semble-t-il très apprécié dans son quartier, selon l'avocat, qui souhaite que l'enquête soit le plus impartiale et objective possible.

La famille, elle, appelle les Nantais et tous ceux qui le souhaitent à une marche blanche jeudi 5 juillet à 18h sur les lieux du drame, dans le quartier de Breil.