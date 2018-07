Meurtre d'Alexia Daval : «Presque tous les crimes sont commis par des gens qu'on connaît», explique Gérard Miller

Le psychanalyste Gérard Miller était l'invité de l'émission Punchline, sur CNEWS, ce mercredi 4 juillet. Il s'est notamment exprimé à propos du meurtre d'Alexia Daval.

Le mari de cette dernière, Jonathann, est revenu sur ses aveux : il nie avoir tué la jeune femme et parle d'un complot familial. «Ce crime nous rappelle à quel point la quasi totalité des crimes est commise par des proches», note Gérard Miller.

Le psychanalyste ajoute : «On est horrifié en général par les crimes, mais quelque chose nous rassure quand on se dit que les crimes, c'est l'inconnu, les crimes c'est les voyous. Mais la majorité des crimes sont commis par des gens qu'on connaît. Et c'est ce qui nous terrifie, on préférerait que ce soit l'étranger».