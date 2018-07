Quand Superman s'écrase sur une centrale nucléaire

Une centrale EDF près de Lyon a eu la mauvaise surprise d'être prise pour cible mardi par un drone. Une attaque signée Greenpeace.

L'association a voulu alerter le gouvernement et les autorités sur la vulnérabilité des centrales nucléaires et plus particulièrement les piscines d'entreposage de combustible usé.

Le drone, sous la forme de Superman, a fini par s'écraser dans l'enceinte de la centrale selon l'ONG. D'après EDF, deux drones ont été observés, l'un d'entre eux a été intercepté par les forces de l'ordre.