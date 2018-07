Citroën lance des lunettes anti-mal des transports

Avant un trajet en voiture, ils angoissent. Pour eux, le constructeur automobile Citroën a décidé d'innover en inventant les premières lunettes permettant de lutter contre le mal des transports.

Le principe des Seetroën, conçus en collaboration avec la start-up BoardingRing, est relativement simple. A l'intérieur des (très imposantes) branches, un liquide bleuté recrée la ligne d'horizon, ce qui permet à l'utilisateur de toujours avoir un point de repère fixe et d'éviter la désorientation sensorielle.

Appelée cinétose, cette affection bénigne - mais très désagréable au quotidien - touche 30 millions de personnes en Europe, des enfants bien sûr, mais aussi des adultes. Bien souvent, le fait de lire un livre sur le trajet, de consulter son smartphone ou de regarder un film sur une tablette aggrave le problème.

UN TAUX D'EFFICACITÉ ANNONCÉ DE 95 %

L'utilisation des lunettes se déroule de la manière suivante : lorsque les premiers symptômes se font ressentir, on les enfile. Au bout de 10 à 12 minutes, le corps se resynchronise avec le mouvement perçu par l’oreille interne. On peut alors retirer les lunettes et profiter du reste du voyage.

Utilisables en voiture, mais aussi en bus, en avion ou en bateau, elles sont d'ores et déjà en vente sur le store de la marque, www.lifestyle.citroen.com, au tarif de 99 €. La marque annonce un taux de réussite de 95%.