Gérard Collomb à La Castellane

Le Ministre de l'intérieur s'est rendu dans le plus dangereux quartier de France : La Castellane à Marseille, aussi appelée «La cité interdite».

Venu rencontrer les habitants et discuter avec eux, le ministre s'est volontiers prêté au jeu des selfies.

La Castellane est l'un des quartier les plus pauvres et les plus violents de Marseille. C'est aussi le plus gros réseau de drogue de la ville mais aussi le plus rentable.

Le mois dernier, les policiers ont tenté une opération anti-drogue dans la cité où ils ont trouvé plus de 200 kg de résine de cannabis.

Une saisie minime dans le cadre de ce quartier où le trafic est foisonnant.