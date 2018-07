Jean-Marc Florand, avocat de la famille d'Alexia : «On a maintenant un nouveau Jonathann Daval»

Maître Jean-Marc Florand, avocat de la famille d'’Alexia Daval, a tenu ce jeudi midi une conférence de presse à Vesoul (Haute-Saône).

L'avocat de la famille d'’Alexia Daval a réagi aux auditions de Jonathann Daval la semaine dernière, et des proches d'’Alexia hier : «Pour l'instant, moi le premier, je n'ai aucune visibilité sur la résolution possible de ce crime [...] La posture de Jonathann Daval ne correspond absolument pas aux vérités objectives du dossier [...] On a une nouvelle version de Jonathann Daval, il ne serait plus l'auteur du meurtre de sa femme [...] En l'état des déclarations, la question de sa santé mentale ainsi que de sa personnalité se pose [...] Ou il n'assume pas, ou il est dingue, ou ce n'est pas lui».