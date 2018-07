Versailles : un congrès polémique

Jamais un président de la République n’aura autant utilisé Versailles à des fins politiques .

Il y a un an, Emmanuel Macron réunissait le Congrès pour inaugurer son mandat et présenter les grandes lignes de son quinquennat. Il y évoquait la réduction du nombre de parlementaires, la simplification du processus législatif, et la levée de l'État d'urgence. L'actuel président a voulu réunir le Congrès une fois par an pour détailler son action. Une fréquence qui pourrait banaliser un événement auparavant exceptionnel.

Le premier à s'exprimer face au Congrès avait été Nicolas Sarkozy, en 2009. Lors de cette intervention, l'ancien chef d'Etat avait détaillé sa feuille de route en matière de politique économique et sociale, alors que la France était frappée par la crise financière.

Fin 2015, le Congrès avait été réuni pour la deuxième fois, cette fois-ci par François Hollande, trois jours après les attentats du 13 novembre. Le président avait alors décrété l'état d'urgence, renforcé la sécurité intérieure et déclaré la guerre à Daesh.