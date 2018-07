Répétition du défilé du 14 juillet pour la Marine nationale

Les élèves de l'écoles de Maistrance de la Marine Nationale se préparent à défiler, sur les Champs Élysées, le 14 juillet.

Chaque année la Marine nationale recrute 3500 jeunes de 16 à 30 ans, de la 3e à Bac +5 dans 50 métiers différents. Près de 800 élèves passent chaque année par l'école de Maistrance, la formation initiale pour intégrer la Marine.

Mais elle a de plus en plus de mal à susciter les vocations : la fierté de porter l'uniforme et de voyager à travers le monde ne suffit plus.

À l'heure des réseaux sociaux, il est parfois difficile d'accepter être privé de téléphone pendant plusieurs semaines dans un sous-marin.

L'argument béton de la Marine Nationale essaye de contrer ce phénomène : «Embarquer pour aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté de l'horizon».