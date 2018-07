Finale de la Coupe du monde 2018 : plusieurs stations de métro seront fermées ce dimanche à Paris

Pour la finale de la Coupe du monde opposant la France à la Croatie, et qui aura lieu ce dimanche 15 juillet, la RATP et la préfecture de police ont complètement modifié le plan de transport parisien.

Plusieurs stations seront entièrement fermées au public. A partir de 14h, Cambronne, Dupleix, École militaire, La Motte-Picquet - Grenelle et Passy seront inaccessibles. Dès 16h, c'est la station Bir Hakeim qui sera fermée. Et à 18h40, neuf autres stations fermeront leurs grilles : George V, Charles de Gaulle - Étoile, Franklin D. Roosevelt, Miromesnil, Concorde, Champs-Élysées - Clémenceau, Kléber, Boissière et Tuileries.

Mardi 10 juillet, lors de la demi-finale France - Belgique, de nombreux supporters avaient pris d'assaut les bus de la RATP pour fêter la victoire des Bleus. Pour des raisons de sécurité et pour éviter que cela ne se reproduise, aucun bus ni tramway ne circuleront et ce dès 18h.

Une mesure qui concerne Paris mais aussi les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. La reprise du trafic se fera progressivement et au cas par cas, sur décision des autorités publiques.