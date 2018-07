Plus d'une centaine de voitures de collection sont sorties de leur garage ce dimanche à l'occasion de la Traversée de Paris.

Les amateurs de vieilles voitures sont de plus en plus nombreux à rejoindre cette petite balade annuelle. Et pas seulement au volant de voitures : motos, vélos et tracteurs étaient aussi de la partie, pour un voyage à travers Paris et à travers le temps.