Affaire Benalla : les réactions après les premières auditions

L'affaire Benalla est au coeur de toutes les discussions au Palais Bourbon. Les auditions de Gérard Collomb et de Michel Delpuech n'ont pas convaincu les élus, ce lundi.

A gauche comme à droite, on souhaite entendre la version des faits d'Emmanuel Macron. Le président de la République a annulé sa venue sur le tour de France et l'Elysée a affirmé qu'en plus des dispositions qui seraient prises dans les prochains jours, le chef de l'Etat allait prendre rapidement la parole.