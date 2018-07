Les métiers insolites : le campaniste, à l'assaut des cloches

Tout au long de cette semaine, nous allons vous faire découvrir des métiers aussi rares qu'étonnants... Pour commencer, direction la Sarthe pour découvrir le métier de campaniste.

Selon la définition du petit Larousse, campaniste se dit pour «ce qui se rapporte aux cloches». Le campaniste est notamment celui qui installe les cloches dans les églises.

Son métier consiste à entretenir, restaurer et écouter les cloches. Un métier qui se fait de plus en plus rare en France.