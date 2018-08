Canicule : comment les Français organisent-ils leur journée ?

La canicule est arrivée sur la France depuis quelques jours et va persister encore quelque temps.

Cet épisode caniculaire est très fort et envahit toute la France. En ville, comme à Paris, les Parisiens sortent plus tôt le matin et privilégient les terrasses à l'ombre pour boire un verre.

Dans le Sud, les vacanciers préfèrent aller à la plage tôt le matin avant l'arrivée de la chaleur et du monde. Bref, à chacun son astuce pour survivre à cette chaleur écrasante.