Circulation : journée noire dans le sud ce samedi

La chaleur qui faisait suffoquer samedi les deux tiers de la France a aussi compliqué la vie des automobilistes en ce jour de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, classé noir dans le sens des départs.

Le pic de bouchons a été atteint à 11h35 avec 705 km de ralentissements selon Bison Futé. La circulation restait compliquée en milieu d'après-midi dans le Sud, entre Valence, Nîmes, et Aix-en-Provence, mais aussi sur l'A10 entre Tours et Bordeaux, sur l'A13 entre Rouen et Caen, et autour de Clermont-Ferrand.