Les pompiers sur le pied de guerre dans le Sud

Après les premiers départs de feu dans les Pyrénées samedi, les pompiers du département sont sur le qui-vive, prêts à intervenir à tout moment.

En France, les températures les plus élevées sont attendues lundi et mardi, avec 37°C à Bordeaux (sud-ouest), 36°C à Paris ou encore à Lyon (est). Des conditions particulièrement favorables à des départs d'incendies.

Cette hausse des températures s'accompagne d'une augmentation de la pollution à l'ozone notamment dans la région parisienne, le sud et l'est, et des restrictions sont en conséquence imposées à la circulation automobile.