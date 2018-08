Les parents d'Hugo et Emma, atteints d'une maladie rare, se battent pour les sauver

Les parents d'Hugo et Emma sont dans la tourmente. Ils luttent pour qu'un essai clinique soit lancé afin de sauver la vie de leurs enfants, Hugo, 2 ans et Emma sa petite soeur, 10 mois.

Ils sont atteints d'une maladie génétique rare et participer à cet essai pourrait leur sauver la vie. Le problème est que cet essai clinique coûte 4 millions d'euros.

Sur Facebook, ils ont créé une page afin de faire connaître leur combat et un appel aux dons a été lancé, via Hello Asso, une plateforme de financement participatif.

Ils souhaitent aussi tourner leur propre vidéo, afin de raconter leur histoire comme l'a fait une famille américaine. Cela a ainsi permis à leur enfant de bénéficier d'essais cliniques.