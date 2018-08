De nombreux dégâts à Aubagne après les intempéries

À Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, de fortes précipitations se sont abattues sur la ville, et les habitants ne s'attendaient pas à des intempéries d'une telle ampleur.

L'eau est montée jusqu'à cinquante centimètres. Pluie et grêle se sont succédées, les feuilles des arbres ont bouché les grilles d'évacuation. Résultat, l'eau n'a pas pu s'écouler correctement. Les habitants et les commerçants s'activent pour nettoyer et constatent les dégâts causés par les intempéries.

Pour les Aubagnais, ces averses ont été spectaculaires, jamais il n'a autant plu en une journée au mois d'août. En moins de 2H, soixante-cinq millimètres d'eau se sont cumulés. Il y a un an, il était tombé à peine trente-cinq millimètres de pluie.