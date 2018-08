Bientôt la fin des CRS sur les plages ?

Les policiers qui assurent la sécurité et l'ordre sur les plages pourraient être amenés à disparaître d'ici l'année prochaine.

Leur rôle est de surveiller et prévenir les vacanciers et les baigneurs, et certains s'inquiètent de leur disparition. À Dunkerque par exemple ils ne sont que dix sur plusieurs kilomètres. Quel avenir pour ces agents ? Les syndicats se disent inquiets.

Les effectifs sont en chute libre. En 2002, ils étaient 720 sur tout le littoral, aujourd'hui ils ne sont plus que 297, répartis sur 62 communes.