Une reconstitution historique à Verdun

Depuis plusieurs jours, des passionnés sillonnent le champ de bataille de Verdun, afin de reconstituer le champ de bataille. Un voyage dans le temps pour clore la dernière année du centenaire de la grande guerre.

Près de mille passionnés d'histoire de dix-huit nationalités différentes reconstituent le fameux champ de bataille.

Une version de Verdun bien plus pacifiste et fraternelle que l'originale de 1916. Cette bataille sanglante a fait plus de 300.000 morts en dix mois.