Bientôt une taxe sur le sel ?

Après le sucre, le sel. Des députés recommandent de taxer les produits trop salés. Une manière de résister face aux industriels. Chaque jour, les Français consomment deux fois plus de sel que la dose recommandée par l'OMS.

Une pointe de sel pour assaisonner son plat est un réflexe qui peut être dangereux pour la santé. Aujourd'hui, les Français consomment deux fois plus de sel que la dose recommandée. Les Français consomment entre 9 et 12 grammes de sel par jour, c'est deux fois plus que la dose recommandée par l'organisation mondiale de la santé environ cinq grammes. Pour lutter contre cet excès de consommation, les députés envisagent de taxer les produits trop salés. Ils veulent imiter la taxe sur les sodas.

Au-delà du simple fait de taxer les industries, c'est aussi un enjeu de santé publique. Les médicaments pour soigner les maladies liées à l'excès de sel coûtent chaque année 13 milliards d'euros à l'assurance maladie. Il s'agit du deuxième poste de dépense de la sécurité sociale.