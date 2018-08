RATP : expérimentation d'un dépôt de plainte plus direct pour les touristes étrangers

La RATP, le Parquet de Paris et la préfecture de Police de Paris expérimentent depuis le 20 août la possibilité pour les touristes étrangers victimes de vols simples de déposer directement plainte sur le réseau RATP.

Le formulaire de dépôt de plainte, est rédigé en français et en anglais. Il est disponible dans les six stations les plus fréquentées par les touristes : Franklin D. Roosevelt, Anvers, Saint-Michel-Notre Dame, Opéra, Hôtel de Ville et Charles de Gaulle-Etoile. Une fois sur place, la victime d'un vol simple, c'est-à-dire sans violence, et dont le préjudice n'excède pas 1.000 euro, peut déposer plainte avec l'aide d'un agent de la RATP.

Le formulaire de dépôt de plainte est ensuite directement transmis au Parquet de Paris. Avec cette expérimentation, l'objectif est de faciliter les démarches administratives des touristes, qui n'auront plus besoin d'aller dans un commissariat. Il s'agit d'un gain de temps également pour la police. Ce dispositif va être testé dans la capitale pendant six mois.