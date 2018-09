Fauchon lance son premier hôtel à Paris

Vendredi 31 août, l'hôtel Fauchon a ouvert place de la Madeleine, là même où l'épicerie de luxe a ouvert sa première boutique. Un hôtel cinq étoiles aux couleurs de la marque.

Après trois ans de travaux, l'hôtel Fauchon ouvre ses portes. Dans cet hôtel : 17 suites et 54 chambres aux couleurs de la marque, mais aussi, un spa et un restaurant. Comptez entre 400 et 3000 euros la nuit. Autre privilège de l'hôtel, un mini-bar d'exception présent dans chaque chambre.

A l'intérieur les gourmandises les plus emblématiques de la marque. La marque a choisi un emplacement de choix pour ouvrir son hôtel. En plein coeur de Paris. Pour rappel, la marque réalise un chiffre d'affaires supérieur à 180 millions d'euros par an.