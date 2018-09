Les touristes de nouveaux présents à Paris

Touchée par le terrorisme, Paris avait connu un creux touristique en 2015. La capitale s'est depuis relevée et sa fréquentation touristique bat désormais des records.

Un tourisme qui est boosté essentiellement par les étrangers, au premier rang desquels, non pas les Chinois comme on pourrait l'imaginer, mais les Américains ! Au 1er semestre on compte plus de 17 millions d'arrivées hôtelières, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à l'an dernier.

Ce sont principalement les visiteurs étrangers qui remplissent la capitale. Les premiers conquis sont les Américains. Ils sont 1 250 000 à avoir visité la capitale au premier semestre. Enfin les Britanniques, puis les Allemands et les Chinois complètent le palmarès. De janvier à juin, on compte 500 millions d'euros de recettes touristiques supplémentaires pour la capitale !