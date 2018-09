Vacances en septembre, vacances au calme

C'est la fin des vacances scolaires et le début du mois de septembre. Le moment parfait pour partir en vacances sans trop de monde.

Sur l'échelle de la fréquentation, c'est le 4e mois de l'année dans les stations balnéaires. En plus de ne plus avoir beaucoup de monde, les vacanciers peuvent profiter de prix plus attractifs et de plus de place sur la plage.

Qui dit hors saison, ne dis pas forcément que des retraités. Les couples sans enfants ou avec des enfants qui ne sont plus à leur charge en profite également pour partir à cette époque. Mais les entreprises sont aussi présentées avec les séminaires de rentrée.