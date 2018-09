La rentrée, l'occasion de faire une liste de bonnes résolutions

Plus de 12 millions d'élèves retournent en classe, mais c'est également la rentrée pour les adultes. L'occasion de changer quelques habitudes au quotidien et peut-être prendre des résolutions de rentrée.

S'inscrire au sport, arrêter de fumer : plus qu'au soir du Nouvel An, la rentrée semble être le moment le plus indiqué pour prendre des résolutions. Après la coupure estivale, le mois de septembre est l'occasion d'améliorer son quotidien, du moins de conserver l'état d'esprit enthousiaste et détendu de l'été.

Afin d'éviter de ne tenir ses résolutions qu'une semaine avant de reprendre de mauvaises habitudes, l'idéal reste de se fixer de petits objectifs, un cap à court terme. Pas de révolution donc, mieux vaut être réaliste, deux ou trois petites modifications du quotidien suffiront.