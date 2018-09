Trouver une place en crèche : est-ce encore le temps ?

Les parents sont encore nombreux à chercher une place en crèche pour leur enfant. Une démarche loin d'être simple dans toute la France, mais des alternatives existent.

Une place en crèche c'est une place qui vaut de l'or ! Encore beaucoup de parents cherchent une place pour leur enfant. Certains passe par des entreprises indépendantes comme la « Maison Bleue ». C'est une entreprise créée en 2004 pour répondre au manque de places, qui dirige 250 crèches dans l'hexagone.

Pour les parents, le prix est le même que pour un établissement municipal. C'est l'employeur qui s'occupe des démarches et qui payent le surplus. Ouvrir plus de places et bien les répartir sur l'ensemble du territoire, un défi de taille pour toutes les villes. En France 2.4 millions d'enfants sont en âge d'aller à la crèche pour seulement 440 000 places.