A Saint-Martin, les reconstructions dans les écoles ont pris du retard

Un an après le passage d'Irma, tout n'est pas revenu à la normale à Saint-Martin. Et en ces temps de rentrée scolaire, dans certaines écoles, les réparations ont pris du retard, ce qui provoque la colère de certains habitants.

Travailler contre la montre et poser des plaques de tôle en un temps record, c'est la mission des ouvriers avant la rentrée. A Saint-Martin, toutes les écoles ont été endommagées par le passage de l'ouragan Irma, il y a un an.

Aujourd'hui, les Saint-Martinois se sentent délaissés et ont fait savoir leur inquiétude lors d'un rassemblement. En cette rentrée, les salles de classes sont plus vides que l'an dernier. Il y a environ 20% d'élèves en moins à Saint-Martin et Saint-Barthélémy sur les bancs de l'école. Plusieurs familles ont déménagé après l'ouragan et ont scolarisé leurs enfants en Guadeloupe, en Martinique, ou bien en métropole.